Eerste bomenplan in Aalsmeer een feit!

Aalsmeer – Het Bomenplan 2021 is afgelopen donderdag 2 december tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen. Hiermee heeft Aalsmeer voor het eerst een bomenplan. Bomen zijn belangrijk voor vogels en insecten en zorgen voor koelte en afvang van fijnstof. Bomen dragen dus bij aan een gezonde, maar natuurlijk ook aan een mooie leefomgeving. De gemeente heeft samen met boomexperts van Tree-o-logic en via een enquête onder inwoners het eerste Bomenplan voor Aalsmeer en Kudelstaart opgesteld.

Vergroenen

De gemeente wil namelijk de waarde en kwaliteit van het huidige bomenbestand behouden en waar mogelijk verder verbeteren. De huidige bomen worden zoveel mogelijk beschermd en er wordt gekeken naar mogelijkheden voor verdere vergroening, samen met inwoners.

Steunpunt

Ter aanvulling op het bomenplan komt er een steunpunt voor inwoners wanneer zij vragen hebben over bijvoorbeeld de gezondheid of veiligheid van een boom op eigen terrein. “Wij zijn blij dat er nu een mooi bomenplan ligt na meerdere gesprekken met de wethouder en bomenwandelingen met betrokken bewoners. Wij kijken uit naar het uitvoeringsprogramma en vooral naar een groenere gemeente voor en met onze inwoners”, aldus Absoluut Aalsmeer.

Steeds groener

Ook het CDA is tevreden met de komst van het steunpunt voor inwoners. “Er komt een website waar inwoners makkelijk vragen kunnen stellen over het onderhoud van bomen en ideeën kwijt kunnen. Zo maken we de gemeente steeds groener.”