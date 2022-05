Eerbetoon door Fokker Four boven Aalsmeer

Aalsmeer – Vandaag, zaterdag 14 mei, omstreeks 12.45 uur vlogen vier vliegtuigen van Stichting Fokker meerdere keren rondjes boven Aalsmeer. De Fokker Four maakte de vlucht als eerbetoon aan alle slachtoffers en helden van de Tweede Wereldoorlog.

In het Crash Museum in fort bij Aalsmeer werd een herdenkingsdag georganiseerd. Er werd stil gestaan bij het bombardement op Rotterdam nu 82 jaar geleden.

De dag werd geopend door burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer, vervolgens vloog de Fokker Four laag over het museum (en Aalsmeer) en na dit eerbetoon konden lezingen bijgewoond worden, onder andere van Marc Smeulers, kleinzoon van de zus van luchtvaart-pionier Anthony Fokker, en voorzitter Peter de Raaf over het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen