Eerbetoon aan Uithoornse veteranen

Uithoorn – Voor de vierde keer is dinsdag 18 juni de lokale Veteranendag gehouden in Uithoorn. Oudere maar ook jongere veteranen en hun familie kwamen bij elkaar op het gemeentehuis om onder het genot van een hapje en drankje herinneringen op te halen.

Burgemeester Pieter Heiliegers sprak op deze avond de veteranen toe. ,,Ik ben er trots op dat jullie er allemaal zijn en ik ben ook blij te zien dat we steeds meer jonge veteranen mogen verwelkomen. Want Veteranendag is er voor álle veteranen. Van álle missies, van vroeger tot nu.”

Praten met elkaar

Veteranen spraken deze avond met elkaar over hun ervaringen, de invloed van een oorlog of missie, hoe familie en dierbaren daar emotioneel bij betrokken zijn. “Het was een fijne avond om met elkaar te praten wat een missie of oorlog met je doet en ook fijn erkenning als jonge veteraan te krijgen”, aldus een jonge veteraan.

Vrouwen bij de krijgsmacht

Deze avond hadden we ook een vrouwelijke veteraan in ons midden. Zij deed missies in Afghanistan. In 2019 is het 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen bij de krijgsmacht kwamen. Dat ging niet zonder slag of stoot. In eerste instantie waren de functies voor vrouwen beperkt. Hun pionierswerk zorgden ervoor dat vrouwen nu vechten voor defensie.

Tentoonstelling

In het gemeentehuis was op de avond ook een kleinschalige tentoonstelling rondom de Tweede Wereldoorlog ingericht. Deze was ingericht door Gerrit Burggraaf. Verder konden de aanwezigen genieten van live muziek en er werd een film getoond over drie veteranen hoe zij na hun missie in het leven staan.

Nederlandse Veteranendag

Naast de Uithoornse Veteranendag is er ook een Nederlandse Veteranendag. Deze vindt plaats op 29 juni in Den Haag. De Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse veteranen: mannen en vrouwen van alle leeftijden en missies.