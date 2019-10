Eerbetoon aan de bloem in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum in Aalsmeer is half oktober de tentoonstelling ‘A Tribute to Flowers’ geopend. Kunstenaars Richard Fischer en Jean Jacques Argueyrolles bieden een in vele opzichten uniek eerbetoon aan bloemen en de schoonheid van de natuur.

De Duitse fotograaf Richard Fischer geldt als een van de beste botanische fotografen in de wereld. Zijn werk komt tot stand met een techniek waarbij tientallen afbeeldingen van dezelfde bloem worden samengevoegd tot één haarscherp beeld.

Met een groot gevoel voor licht, kleur en vorm toont Fischer op ultieme wijze de schoonheid van elke afzonderlijke bloem, niet alleen in volle bloei maar ook in het stadium van verval. Deze ‘dying divas’ zijn een indrukwekkend bewijs van de schoonheid van vergankelijkheid.

Bezinning

Met zijn kunst wil Fischer mensen bewust maken van de kwetsbaarheid van de natuur. Speciale aandacht is er voor planten die met uitsterven worden bedreigd. In de ‘black box’, een ruimte met enkele afbeeldingen van ernstig bedreigde bloemen, is gelegenheid voor een moment van bezinning. Hier is onder meer ‘The burial of nature’ te zien, een afbeelding die door de kunstenaar is begraven (en weer opgegraven) en die symboliseert hoe de mensheid in zijn ogen met de natuur omgaat.

Bronzen beeld van Jean Jacques Argueyrolles. Foto: Wieneke van Rossum.

Bronzen sculpturen

De Franse beeldhouwer Jean Jacques Argueyrolles levert een opvallende bijdrage met bronzen sculpturen die speciaal voor deze tentoonstelling werden gemaakt en die zijn geïnspireerd op de florale foto’s van Fischer.

Argueyrolles geniet bekendheid als beeldhouwer van vrouwfiguren en werkt de helft van het jaar in Azië. Beide zaken spelen ook in deze werken onmiskenbaar een rol.

Nieuwe papiersoorten

Het is de eerste keer dat de bloemenfoto’s van Richard Fischer in Nederland worden getoond. Eerdere grote tentoonstellingen van zijn hand waren bij onder andere de Verenigde Naties in Genève en het Ningbo Museum of Art (China). Een andere noviteit is dat voor de ruim vijftig groot formaat werken in Aalsmeer nieuwe papiersoorten op plantaardige basis zijn gebruikt van het Duitse bedrijf Hahnemühle, met grondstoffen als agave en hennep.

‘A Tribute to Flowers’ is te zien tot en met 5 januari 2020. Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) en is iedere vrijdag tot en met zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Daarbuiten is het museum voor groepen op afspraak te bezoeken. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.