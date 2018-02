De Eendracht Mijdrecht bezoekt Centraal museum

Mijdrecht – De groepen 7 en 8 van OBS De Eendracht bezochten op dinsdag 13 februari het Centraal museum in Utrecht. Het Centraal Museum heeft een uitgebreide collectie oude en moderne kunst en ook het Nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis maken deel uit van het Centraal Museum. Bij binnenkomst stonden de gidsen al klaar om de leerlingen in vier groepen rond te leiden. De groepen werkten met ‘inspiratie’ en ‘dromen van de toekomst’. De gidsen namen uitvoerig de tijd om schilderijen tot in de details te bekijken en de leerlingen lagen op de grond op hun buik om dingen te noteren. Vragen als: welke sfeer voel je bij dit schilderij? Welke details komen overeen tussen schilderijen en waarom zou de kunstenaar het op deze manier geschilderd hebben? Sommige schilderijen waren al meer dan 400 jaar oud en werden vol bewondering bekeken. Een kunstzinnig uitje waar de kinderen met plezier aan terug denken!