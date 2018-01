De Eendracht bezoekt archeologische opgravingen Mijdrecht

Mijdrecht – Zo maar een donderdagmorgen: groep 7 van OBS De Eendracht krijgt een speciaal bezoekje van Paul Hoogers, docent geschiedenis van het VLC én deskundig archeoloog in zijn vrije tijd. Hij neemt ons mee in de geschiedenis en laat ons veel zien over opgravingen in Nederland en in het bijzonder in Mijdrecht. Later die morgen wandelen wij naar het dorp, waar wij door een enthousiaste archeoloog van de VU worden begroet. Tal van bijzondere en zeer oude voorwerpen laat hij zien en intussen graven de andere archeologen ijverig verder. Het valt op dat ze bij een bepaalde plek wel vrij lang bezig zijn en wat blijkt? Ze vinden nog een mooi kleurig tegeltje en wij zijn daar getuige van! Hoe bijzonder is dat? De leerlingen van groep 7 hebben heel veel vragen en de archeoloog neemt rustig de tijd om ze allemaal te beantwoorden. We kunnen haast niet geloven dat op deze bijzondere plek binnenkort appartementen zullen worden gebouwd…voor ons ligt geen schoolboek maar ‘live’ geschiedenis uit De Ronde Venen! Over enige tijd zullen de voorwerpen tentoongesteld worden in het gemeentehuis en gaan wij vast weer kijken. Deze bijzondere morgen is een geschiedenisles die de leerlingen van OBS De Eendracht niet snel zullen vergeten!