Een nieuw seizoen voor een heel bijzonder koor!

Regio – Een heel bijzonder koor, deze zin hoort het Huisvrouwenkoor de Dekselse Meiden regelmatig. En waarom? Allereerst zijn De Dekselse Meiden een vrolijk gek koor met een breed repertoire. Gekleed in onvervalste huishoudschorten, gewapend met stofdoeken, bezems, emmertjes, hoofddoeken en dweilen zingen wij liedjes over het ouderwetse huisvrouwenbestaan en alles wat er tegenaan schuurt, en dat is veel.

Amsterdamse liedjes, liedjes uit de jaren vijftig, gekke liedjes, vrolijke liedjes, meezingers, cabaretliedjes en zelfs een tikkie brutale liedjes. Solisten of gezellig met zijn allen. Een koor dat uniek is in zijn opzet.

Visvrouwen

Een tweede rede waarom dit koor bijzonder is, is het feit dat zij naast het repertoire van De Dekselse Meiden ook beschikken over een visvrouwen-repertoire. Ze kunnen dan geboekt worden als het Visvrouwenkoor Boter bij de Vis. Dus dezelfde meiden, maar dan met een ander repertoire en andere kleding. Dit repertoire bestaat uit Nederlandstalige liedjes over de zee, het eeuwige wachten, het zware leven als vissersvrouwen, maar ook de saamhorigheid en het plezier hebben met elkaar. Kortom, een gezellig zooitje meiden die het leven nemen zoals het komt en daar liedjes over zingen, waarbij ook het publiek bij betrokken worden. In praktijk zingen ze vaak bij optredens voor de pauze als Visvrouwenkoor “Boter bij de Vis” en na de pauze als Huisvrouwenkoor “De Dekselse Meiden”. Over afwisseling gesproken!

Het Huisvrouwenkoor Dekselse Meiden/Visvrouwenkoor Boter bij de Vis bestaan uit ca. 20 vrouwen uit Uithoorn en omgeving en hebben ca. 25 optredens per jaar. Veel in zorgcentra, maar ook bij senioren-verenigingen, particulieren, festivals, verenigingen en regelmatig voor de Zonnebloem. Beide koren staan o.l.v. de accordeoniste Louise Prins. Nieuwsgierig? Kijkt u even op onze websites www.dekselsemeiden.nl en www.visvrouwenkoorboterbijdevis.nl