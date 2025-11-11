Echtpaar Mul-Strooper 60 jaar getrouwd

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Feest op nummer 202 van de Hornweg! Het echtpaar Mul-Strooper is 60 jaar getrouwd en vierde dat zondag 9 november met een gezellige lunch met de familie. Dat was op de huwelijksdag zelf, maar zo’n heugelijk feit laat burgemeester Oude Kotte niet aan zich voorbijgaan. Vandaar dat hij maandag jl. naar Aalsmeer-Oost toog waar Cees (87) en Nelly (86) Mul al geduldig zaten te wachten. Inmiddels waren de fotograaf en journalist al welkom geheten en serveerde dochter Rosita thee en bonbons.

Zestig jaar is natuurlijk niet niks en dus ontspon zich een gezellig maar ook boeiend gesprek. Aan de woning waar het echtpaar sinds 1978 woont kleven heel wat herinneringen. Zoals het bombardement dat dit perceel trof in de Tweede Wereldoorlog. Het huis werd bewoond door de familie Kooij. In de nacht van 12 op 13 augustus 1941 vielen er bommen op Aalsmeer-Oost waarbij ook deze woning aan de Hornweg werd verwoest.

Destijds waren Cees en Nelly slechts een paar jaar oud en woonden in West-Friesland, Heerhugowaard.

Naast elkaar in de kerk

“Hoe wij elkaar hebben ontmoet? Nou, onze moeders zaten naast elkaar in de kerk, wij kenden elkaar dus al heel lang”, vertelt Nelly.

Toch was het niet meteen ‘raak’ toen ze in de leeftijd van ‘verkering’ waren. “Op een keer stelde Cees’ moeder voor dat hij een meisje meenam naar het familiefeestje. ‘Vraag Nelly of ze komt helpen’, had ze gezegd. Ik dacht dat ik in de catering moest, ik begreep het niet”, vertelt Nelly lachend. Maar gelukkig belde Cees mij zelf op en nodigde me netjes uit. Maar het duurde nog een paar jaar voordat we elkaar vonden, hij had blijkbaar toch een ‘kijkje’ op me.”

SKV Watertechniek

Er werd getrouwd en het echtpaar settelde zich in Heerhugowaard, waar twee kinderen werden geboren. Na 12,5 jaar vroeg de broer van Nelly of Cees bij zijn bedrijf wilde werken: SKV Watertechniek aan de Hornweg, Aalsmeer. Er was veel werk in de tuinbouwsector. Cees besloot het te doen en een goedlopende carrière volgde; hij werd uiteindelijk verkoopleider en mede-eigenaar. Cees vertelde honderduit over deze periode aan burgemeester Gido Oude Kotte, die geïnteresseerd luisterde. “Later is het bedrijf verhuisd naar de Zwarteweg en nog weer later ging het op in de CTAV. Ik ben op mijn 59e met vervroegd pensioen gegaan”, aldus Cees, die aangaf dat hij er geen problemen mee had toen zijn werkzaam leven stopte. “We hebben het altijd naar ons zin, zijn goed met de buren en we hebben het altijd goed gered.”

Klein beetje heimwee

Nelly, ook een goed verteller, liet doorschemeren soms een klein beetje heimwee naar West-Friesland te hebben gehad maar toch is Aalsmeer een echt thuishonk geworden. Tijd om met heimwee bezig te zijn had ze niet met het gezinsleven (in Aalsmeer werd de derde geboren) en haar jarenlange inzet (ook bestuurlijk) bij twee bridgeverenigingen. Het echtpaar kijkt tevreden terug en dankte de burgemeester voor zijn bezoek én kijkt met een warm gevoel terug op het mooie familiefeestje (lunch) waar nog zoveel ‘kroost’ bij aanwezig kon zijn.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte met Nelly en Cees Mul-Strooper (aangeleverd).