Echtpaar Bakker-Butter viert 60 jarig huwelijk

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers heeft echtpaar Bakker-Butter gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijk. Dit gebeurde vanwege de lockdown helaas niet bij het bruidspaar thuis, maar via beeldbellen. “Het is leuk om te zien dat ook onze ouderen steeds meer gewend raken aan de digitale wereld. Ze worden, net als echtpaar Bakker-Butter, vaak geassisteerd door hun kinderen, maar nog steeds vind ik het heel knap,” zegt de burgervader.

De burgemeester vroeg aan Cornelis en Elisabeth Bakker-Butter (85 en 84 jaar oud) hoe zij deze coronatijd beleven. “,Ik ga nog steeds naar buiten en maai het gras wanneer dat nodig is. Maar ik vind er niks aan deze coronatijd . Het is een koude bedoening,” vertelt de bruidegom.

Het echtpaar vertelde dat ze nu 15 jaar met veel plezier wonen aan de Bilderdijklaan. Daarvoor hebben ze veertig jaar gewoon in het Tolhuis. ,”We komen nog geregeld in de naastgelegen theetuin. Voor de coronacrisis natuurlijk,” aldus mevrouw Bakker-Butter.

Het paar heeft elkaar in de zomer van 1959 leren kennen op de kermis in Middenbeemster. Het was volgens het tweetal ‘direct raak’. Ze hopen in februari een groot feest te kunnen geven om hun jubileum te vieren met hun dierbaren.

Tot slot bedankte het paar de burgemeester voor zijn tijd, het toegestuurde gebakje en de bos bloemen.