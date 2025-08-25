Duurzaam en voordelig: kinderkleding ruilbeurs in Vinkeveen

Vinkeveen – KrijgdeKleertjes Vinkeveen organiseert maandag 1 september een ruilbeurs voor kinderkleding. Tussen 19.30 en 21.00 uur is iedereen welkom in het ontmoetingscentrum van kerk De Morgenster aan de Herenweg 253. De ruilbeurs biedt ouders en verzorgers een laagdrempelige manier om op duurzame én voordelige wijze kinderkleding te wisselen.

De beurs is bedoeld om kleding die niet meer past een tweede leven te geven. Met het oog op het nieuwe schooljaar en het naderende herfstseizoen zijn er onder andere gymschoenen, laarzen en winterjassen beschikbaar. Wie weet scoort u alvast een warme outfit voor de koudere maanden.

Bezoekers wordt gevraagd schone, nette en goed onderhouden kinderkleding mee te nemen, gesorteerd op maat en gescheiden voor jongens en meisjes. De ingeleverde kleding wordt gecontroleerd door vrijwilligers. In ruil mag men een vergelijkbare hoeveelheid kleding meenemen (maximaal één bigshopper). Meer inleveren mag altijd.

Voor aanstaande ouders is er een extraatje: wie meer dan 20 weken zwanger is, mag zonder te ruilen setjes babykleding uitzoeken in de kleinste maten, vaak nog zo goed als nieuw.

De organisatie draait op vrijwilligers. Wie het leuk vindt om af en toe te helpen, kan zich aanmelden via kdkvinkeveen@gmail.com of tijdens de ruilavond zelf.

KrijgdeKleertjes Vinkeveen organiseert maandag 1 september een ruilbeurs voor kinderkleding. Foto: aangeleverd.