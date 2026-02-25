Vinkeveen – Zondag 1 maart vanaf 16.00 uur kunnen pokerspelers van alle niveaus hun vaardigheden testen tijdens de Dutch Poker Series in Vinkeveen. Het toernooi vindt plaats bij Partycentrum De Vink, Herenweg 5.

De Dutch Poker Series is opgezet als een laagdrempelige en gezellige manier om poker te spelen in competitieverband. In 2025 is de bekende pokerspeler Marcel Luske toegetreden als ambassadeur bij deze serie. De winnaar van elk toernooi ontvangt een bokaal en kwalificeert zich direct voor de grote finale in januari 2027. Daarnaast verdienen alle deelnemers ranking punten voor het klassement. Inschrijfgeld bedraagt 15 euro bij voorinschrijving, 17 euro aan de deur.

De Dutch Poker Series staat open voor iedereen van 16 jaar en ouder. Voorinschrijving is mogelijk tot en met 28 februari 2026 via www.dutchpokerseries.nl. Op de dag zelf is inschrijven eveneens mogelijk, zowel via de site als aan de deur bij De Vink.

Op de foto: Dutch Poker Series 1 maart in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.