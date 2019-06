DUS! loopt warm voor vluchtelingen

Uithoorn – Alweer voor het derde jaar deed DUS! met een team mee aan de Nacht van de Vluchteling. Afgelopen weekend liep het team onder de naam Natuurlijk DUS! in het holst van de nacht 40 km van Utrecht naar Amersfoort. De Nacht van de Vluchteling is bedoeld om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Het was een mooie ervaring. Vanwege het gevoel van saamhorigheid om met zoveel mensen een inspanning te leveren voor mensen die alles in de steek moeten laten voor een veilig onderkomen. Vanwege de bijzondere ervaring om ‘s nachts te wandelen en het langzaam licht te zien worden. Vanwege het mooie bedrag, bijna 3400,-, wat ons team bij elkaar heeft weten te brengen.

Totaal heeft de Nacht van de Vluchteling ruim 1,5 miljoen opgebracht, bestemd voor noodhulp in de regio.

Steeds meer

Helaas waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht als nu. Vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties telde eind vorig jaar 70,8 miljoen ontheemden die huis en haard verlieten vanwege onder andere oorlogen, politieke crises en een gebrek aan mensenrechten. Ook in Uithoorn en De Kwakel wonen zogenaamde statushouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben. DUS! vindt het belangrijk dat ze hun plekje in de samenleving vinden en zet zich ook hiervoor in.