Duo-expositie bij KunstRondeVenen

Mijdrecht – In de galerie van KunstRondeVenen is van 1 tot en met 10 mei een expositie ingericht met sieraden van Marianne van de Rest en schilderijen van Nadine Nunes. De galerie is gevestigd in Winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht en is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. De kunstenaars treden zelf als gastvrouw op.

Bijzondere kralen en sluitingen

Marianne van de Rest woont sinds vijf jaar in Mijdrecht. Zij ontwerpt en maakt sieraden. Sinds een aantal jaren verzamelt zij vintage kralen en sluitingen uit de periode 1920-1980. Inmiddels heeft zij een grote collectie Murano glaskralen, Swarovski kralen, lucite kralen en cloisonné kralen uit diverse Europese en Afrikaanse landen. Met deze kralen maakt zij oorbellen, kettingen, broches en verstelbare ringen, in zeer kleine oplages van één tot drie stuks. Unieke sieraden; geen exemplaar is hetzelfde. Hiervoor maakt zij ook gebruik van vintage en/of handgemaakte fournituren en sluitingen. Daarnaast maakt zij sieraden van natuurlijke materialen zoals roggenleer, hoorn, Afrikaanse gerecyclede kralen, Tagua noot, papier, o.a. van de Oegandese Mzuri stam, en rubber. Sinds 2024 verkoopt zij ook sieraden en gebruiksvoorwerpen van geblazen (holle) glaskralen, ontworpen en geblazen in haar studio in Mijdrecht.

Poëzie in schilderijen

Nadine Nunes is 48 jaar. Zij is geboren en getogen in Mijdrecht en werkt in Maria Oord in de zorg. Zij doet dit werk met plezier en combineert dit met haar hobby’s, waar schilderen een belangrijk onderdeel van vormt. Haar opa was kunstschilder en hij was altijd haar grote voorbeeld. Zij schildert hobbymatig en vindt er voldoening in als zij iemand met een werk blij kan maken. Naast de beeldende activiteiten schrijft zij ook gedichten, die zij publiceert op haar instagram-account @annefleur1245. Soms haalt zij uit een gedicht inspiratie voor een schilderij.

Op www.kunstrondevenen.nl kun je meer informatie vinden over de kunstenaarsvereniging en de aangesloten kunstenaars. Nieuws over de activiteiten kun je ook lezen op de Facebook-pagina van de vereniging, zoals actuele informatie over de Atelier Route, die op 24 en 25 mei wordt georganiseerd.

Op de foto: Werk van Marianne van de Rest (links) en de hobby van Nadine Nunes (rechts). Foto’s: aangeleverd.