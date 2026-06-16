Uithoorn – Uithoorn staat voor een flinke opgave als het gaat om elektrisch rijden. Als alle auto’s in de gemeente in 2050 op stroom rijden, zijn er bijna 9.700 laadpunten nodig. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum ElaadNL.

Het aantal laadpalen groeit de komende jaren snel. Waar Uithoorn eind vorig jaar nog 2.117 laadpunten telde, moeten dat er rond 2030 al bijna 5.000 zijn. Daarna zet de groei verder door richting de bijna 9.700 in 2050.

Straatbeeld verandert

Een groot deel van die uitbreiding is al op korte termijn nodig. Volgens de prognose moeten er de komende vier jaar ongeveer 2.900 laadpunten bijkomen. Dat betekent dat het straatbeeld zichtbaar zal veranderen, met name in wijken als Legmeer, waar de meeste groei wordt verwacht.

Niet alleen het aantal laadpalen neemt toe, ook de vraag naar elektriciteit stijgt fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer groeit naar verwachting van ruim 9 miljoen kilowattuur nu naar circa 94 miljoen in 2050. Dat staat gelijk aan het huidige verbruik van tienduizenden huishoudens.

De uitdaging voor Uithoorn ligt daarmee niet alleen op straat, maar ook onder de grond.

Duizenden extra laadpalen nodig in Uithoorn. Foto: aangeleverd.