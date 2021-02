Uithoorn – Vanmiddag rond 15.00 krijgt de politie een melding dat er een persoon in het water ligt in het vijvertje aan de Wieger de Bruinlaan in Uithoorn, nabij de Hoeksteen, tegenover winkelcentrum Zijdelwaard. Duikers brandweer, politie, forensisch onderzoekteam, alles is ter plaatse als de persoon uit het water wordt gehaald. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De politie doet uitgebreid onderzoek. (foto Jan Uithol)