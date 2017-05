Drukte op en rond de Westeinderplassen

Aalsmeer – Het is heerlijk zomers de afgelopen dagen en vele inwoners hebben een lang weekend vrij. Dit is te zien op en rond de Westeinderplassen. Overal wordt verkoeling gezocht en in tegenstelling tot de nog lage temperatuur van het zeewater kan er in de Poel al heerlijk gezwommen worden.

Precies op tjd hebben nagenoeg alle jachthavens de boten en bootjes uit de winterstalling gehaald en in het water gezet. Er wordt volop gebruikt van gemaakt. Het is druk met boten op de Westeinderplassen. Van alles vaart door elkaar heen. Inwoners en bootbezitters uit de verre regio in snelle motorboten, mooie sloepen, kjuitjachtjes, zeilboten en surfers. Uiteraard is het de bedoeling dat eenieder rekening met elkaar houdt, net als op de weg.

Om de drukte in goede banen te houden, vaart de politie regelmatig controlerondjes. Zo ook afgelopen vrijdagmiddag. Fotograaf Kick Spaargaren kwam de politieboot tegen en zette de agenten op de foto. Best een veilig idee toch, dat de arm der wet in de buurt is mocht er iets gebeuren of gebeurd zijn. Nog wat tips van de brandweer: Drink voldoende (geen ijskoude drankjes en matig met alcohol), eet voldoende fruit en smeer goed in met zonnebrand. Tot slot: relax en geniet van de zomer, zolang die duurt in Nederland. Fijn weekend!

Foto: www.kicksfotos.nl