Drukte in horeca voor Laatste Werkdag

Aalsmeer – Ja hoor, de horecagelegenheden in Aalsmeer stroomden vrijdag 29 december al snel vol. De Laatste Werkdag wordt deze dag al heel veel jaren gevierd. Wat begon met medewerkers van de veiling, die gezamenlijk na het laatste uurtje werk gezellig met elkaar een drankje gingen drinken, is inmiddels uitgegroeid tot een echte Aalsmeerse traditie waar jong en oud veel plezier aan beleefd. De horecazaken trakteren meestal op extra’s, zoals liveoptredens en dansmuziek, maar ook op lekkere hapjes. Aangeraden wordt om vooral op de fiets te komen en aan dit verzoek wordt massaal gehoor gegeven. Vrijdagmiddag groeide het aantal fietsen rond de horecazaken gestaag tot lange rijen.

Laatste werkdag niet in de winkels!

De laatste werkdag is het ook echt voor alle medewerkers van de veiling, maar er zijn ook heel veel bezoekers die de volgende dag weer ‘gewoon’ aan het werk gaan. Eigenaren en medewerkers van winkels bijvoorbeeld. Zij heten alle shoppers zaterdag 30 december weer hartelijk welkom.

En zelfs op zondag 31 december staan ’s middags velen in winkels in Aalsmeer en Kudelstaart klaar om bezoekers welkom te heten. In de gemeente zijn de supermarkten open, maar ook zijn onder andere de oliebollenkramen van Vooges voor de winkels in het Centrum en Oosteinde bemand en gaat de deur open voor de verkoop van oudejaarsproducten bij Hulleman in de Ophelialaan. Beiden zijn open van 12.00 tot 16.00 uur.

Zelfs kleding ‘scoren’ op de laatste dag van het jaar is mogelijk, Big L in de Zijdstraat is open en voor wie nog een kaart of een tijdschrift wil kopen, kan terecht bij Tabakshop Kees Boomhouwer op het Molenplein van 12.00 tot 17.00 uur. Ook winkelcentrum Kudelstaart blijft levendig op zondag de 31ste. In ieder geval zijn Albert Heijn, bakkerij Van Leeuwen en Gall & Gall open. Vuurwerk kopen op zondag kan/mag helaas niet, maar uiteraard wel op zaterdag.

Foto: www.kicksfotos.nl. Gezellige drukte bij Vleghaar.

Succes met winkelen en inkopen doen en alvast een fijne jaarwisseling.