Drukte bij Ubink, ook dit weekend veel te doen

Kudelstaart – “Het mag weer”, zo kondigde Ubink vorige week de open dag op zaterdag 2 april aan. Vanwege corona heeft de handelskwekerij in cactussen en vetplanten twee jaar de deuren gesloten moeten houden voor publiek. De bezoekers moeten dit gezellige uitje wel gemist hebben, want aan de uitnodiging is groots gehoor gegeven. Het was superdruk. Menigeen kwam het assortiment op 60.000 vierkante meter bewonderen en kon gelijk even opwarmen, want buiten scheen weliswaar de zon maar het was vriesend koud. Extra leuk was dat veel soorten cactussen in bloei stonden en vele bezoekers konden het dan ook niet weerstaan om zo’n ‘kleurrijke prikker’ mee naar huis te nemen.

Toneel, muziek, NK en brommers ‘kieken’

Aankomende zaterdag 9 en zondag 10 april is er in Aalsmeer opnieuw van alles te doen en te zien. De Rijzenspelers en Toneelvereniging Kudelstaart trakteren op leuke voorstellingen, zaterdagavond kon genoten van jazz in Bacchus en zondagmiddag van smartlappen in het Dorpshuis. Aanraders voor dit weekend: Het NK Beachvolleybal (zaterdag en zondag) in het teken van ‘Help Oekraïne’ en zondag de monsterrit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap (brommers ‘kieken’ bij café Joppe om 10.00 uur bij vertrek of 15.30 uur bij aankomst)

Sport en cultuur in de spotlights

En natuurlijk het grootse evenement op het terrein en in sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef. Meer dan veertig sport- en cultuurverenigingen presenteren zich hier en staan te springen om met jou/u in contact te komen. Het aanbod is heel divers, zowel qua sporten als de optredens van koren en bandjes. Lijkt zeilen in het buitenbad jou/u wat? Dan zeker komen. Iedereen, van jong tot oud, van sportief tot creatief, is aanstaande zondag welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Tip: Neem sport- en zwemkleding mee.