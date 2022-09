De Ronde Venen – Aan de Winkeldijk in Abcoude is vrijdagavond rond 18.00uur mogelijk drugsafval aangetroffen. In de berm langs de weg staat een groot vat (een zogeheten IBC) met een vloeistof erin. Een scherpe chemische lucht zou erbij waargenomen zijn. Ook zou er vloeistof uit lekken. Het is nog onbekend om wat voor stof t gaat. Een omwonende heeft gezien twee personen in een busje weg reden van de plek waar het vat staat. De politie heeft de zaak in onderzoek. (foto: VLN Nieuws )