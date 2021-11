Aalsmeer – Dat dwergbok Jip ondeugend is weten de beheerders en vrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd wel. In juni kreeg hij het voor elkaar om snel door een hek te glippen toen er even niet werd opgelet. Hij ging op bezoek bij dwerggeit Ariel in de naastgelegen wei.

Afgelopen week werd het resultaat van deze ontmoeting geboren; de drieling Coen, Casper en Celeste. Nu maar hopen dat de drie geitjes niet de ondeugende streken van hun vader hebben.