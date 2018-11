Drie maal feest voor Diamanten echtpaar Pannekoek

Aalsmeer – Zestig jaar geleden is Jan Pannekoek in het huwelijksbootje gestapt met zijn zes jaar jongere vrouw Emmy Maarsen. De trouwerij was op zijn verjaardag op 20 november. Afgelopen dinsdag brengt burgemeester Jeroen Nobel het echtpaar dan ook een bezoek. Maar het is niet alleen dúbbel feest, nee zelfs driedubbel; Hun eerste achterkleinkind zag deze morgen het levenslicht. Hoe bijzonder.

Het meegebrachte boeket bloemen wordt door dochter Margot, voor het eerst oma, in een vaas gezet en ook schoonzoon schuift even aan nadat hij zijn kleindochter in zijn armen heeft gehouden. Straks mogen ook Jan en Emmy het babygeluk aanschouwen. Tijd voor taart. Ook burgemeester Nobel geniet van de slagroompunt die hem wordt voorgeschoteld naast een kop koffie. Het stel woont in de Hadleystraat vanaf hun trouwen. Mevrouw komt uit de Haarlemmermeer. “Rijsenhout bestond nog niet eens.”

Dansen in De Oude Veiling

Jan Pannekoek: “We hebben elkaar ontmoet bij dansen in de Oude Veiling. Zij was pas zestien. Naast een dochter is er een zoon gekomen, Niels, vervolgens drie kleindochters en een kleinzoon. Iedereen woont in Aalsmeer. “Mijn vrouw is de spil van de familie.” Aldus Jan, maar de tachtigjarige Emmy wuift dat weg: “Welnee, maar omdat ik whatsApp blijf ik gewoon goed op de hoogte van alles. Ik fiets graag, en verder zijn lezen, puzzelen en tuinieren mijn hobby’s.” De foto voor de krant wordt, ondanks de vrieskou, dan ook in de prachtig onderhouden tuin gemaakt.

Genoeg omhanden

Meneer Pannekoek is de oudste van drie broers. Ze hebben jarenlang Schildersbedrijf C. Pannekoek & Z. voortgezet van hun vader. Zijn broers zijn helaas overleden. Ruim twintig jaar geleden ging Jan met pensioen. Emmy heeft gewerkt bij Weduwe P. Eveleens en bij gebroeders Mann op de Oosteinderweg. Meneer is inmiddels wat ‘krakkemikkig’ zoals hij zelf zegt en hij en zijn vrouw hebben een gehoorapparaat nodig, maar ze hebben nog genoeg omhanden.

Zo is Jan aangesloten bij Video- & Filmclub Aalsmeer, tevens een schildersclub (er hangt aardig wat werk van hem aan de muur) en gaat hij het liefst iedere maandagmorgen naar de Historische Tuin om mee te helpen, zolang zijn conditie dit toelaat. “Ik ben echt supporter van de tuin. Erg belangrijk om dat in stand te houden!” Vroeger zat hij in diverse orkesten als gitarist en zanger. “Bij de Moonliners en bij de Aviola’s. Ik heb ook nog meegezongen in de Bloemenlustrevue.” Ondanks het feit dat dat allemaal verleden tijd is heeft het echtpaar het druk genoeg. Mevrouw verzucht: “Wij vermaken ons wel en dat is fijn. Nu gaan we naar de overkant om onze achterkleindochter Abby Liv te zien!”

Door Miranda Gommans