Uithoorn – Op donderdag 5 april zijn vanaf het busstation twee herenfietsen van het merk Gazelle Oranje gestolen. De diefstallen hebben plaatsgevonden tussen zes in de ochtend en zeven uur in de avond. De fietsen zijn grijs van kleur. De registratienummers eindigen op 8915 en 8070. Tussen vrijdag 6 en zondag 8 april is vanaf de Prunus in De Kwakel eveneens een Gazelle fiets gestolen. De fiets type Charmony is van titanium en het serienummer eindigt op 5825.