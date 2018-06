Rugzak van fiets gestolen Zijdelwaardplein

Uithoorn – Op zondag 17 juni rond het middaguur is een rugzak van een fiets gestolen. De eigenaar had de tas op zijn fiets gelaten om even snel een boodschap te doen op het Zijdelwaardplein. Op camerabeelden van de supermarkt is te zien dat de tas wordt weggenomen door een man van Noord-Afrikaanse afkomst met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, is ongeveer 1.80 meter lang en 35 tot 45 jaar oud. Hij droeg een wit shirt, een paars/blauw trainingsjack en een spijkerbroek. In de grijsblauwe rugzak zaten onder andere sokken, een korte broek, een strandlaken, diverse luchtjes, een oplader van het merk Samsung, een scheerapparaat en een JBL muziekbox. Wie meer informatie over de dief heeft, wordt verzocht te bellen naar de politie via 0900-8844.