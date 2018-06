Geld uit kluis weg na inbraak in ’t Fort

Uithoorn – In de nacht van zondag 3 op maandag 4 juni is ingebroken in een bedrijf in het Fort De Kwakel. De dieven hebben de kluis in het bedrijf open weten te slijpen en zijn er vandoor gegaan met munt- en briefgeld. Al eerder was geprobeerd in te breken in het Fort. Afgelopen donderdag 31 mei werden braaksporen ontdekt.

De politie doet onderzoek. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. De inbraak heeft tussen kwart over tien in de avond en half negen in de ochtend plaatsgevonden.