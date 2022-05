Dorpswandelingen weer van start

Aalsmeer – Tijdens de maandelijks Dorpswandeling leer je Aalsmeer kennen door de ogen van een gids. Zaterdag 28 mei kun je op pad met oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Hij kan als geen ander vertellen over verleden en heden van het dorp. Laat je verrassen door opmerkelijke anekdotes en saillante details, leuk voor zowel dorpsgenoten als bezoekers. Onderweg bekijk (en bezoek) je belangrijke gebouwen en plekken in de dorpskern. Na de wandeling loop je gegarandeerd met een andere blik door Aalsmeer! De start is om 13.00 uur bij de ingang van de Historische Tuin. Deelname kost 5 euro en een plaats reserveren kan door te mailen naar coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen naar de Historische Tuin: 0297-322562. De wandeling duurt ongeveer vijf kwartier.

Publieke veiling

Op deze laatste zaterdag van de maand is er ook een publieke veiling in de veilingzaal van museum Historische Tuin Aalsmeer. Om 15.00 uur worden er prachtige bloemen en planten geveild. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de Historische Tuin. Met een entreekaartje (of museumkaart of donateursbewijs) is de toegang tot de veiling gratis.