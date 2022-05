‘Door de Mangel’ en meer op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen maandag was Jack Muller de 345e gast in ‘Door de Mangel’. De Rijsenhouter is muzikant en schrijver van liedjes en boeken. Hij is momenteel bezig met het project ‘Boekje voor Oekraïne’. Iedereen kan daar zijn of haar bijdrage aan leveren. Daarnaast schrijft Jack ook kinderboeken. Zo verschijnt binnenkort ‘Pep & Opa Sjek gaan vissen.’ Overigens vertoont opa Sjek wel veel gelijkenis met Jack. Ook Jack ging op zoek naar een opvolger. Komende maandag neemt tekstschrijfster Joke van der Zee plaats in de studio. Jack heeft niet echt een vraag voor Joke, maar wil graag dat zij haar verhaal vertelt. Heb je ook een vraag voor Joke? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl. Je hoort dan jouw vraag en meer op maandag 30 mei vanaf 19.00 uur in ‘Door de Mangel’.

Geluksroute bij ‘Echt Esther’

Esther Sparnaaij ontvangt coach en schrijfster Karen Walthuis donderdag 26 mei om 19.00 uur in de radiostudio en praat over Relationele Verleidingen, haar laatste boek. Karen is coach en trainer voor begeleiders, spreker en schrijver. In de tweede helft van ‘Echt Esther’ schuiven Trudy Rothe en Janna van Zon aan om alles te vertellen over de eerste Aalsmeerse Geluksroute. Deze gaat plaatsvinden het komende weekend 28 en 29 mei op tien locaties met meer dan vijftig Geluksbrengers.

You never walk alone met Sem

Sinds een aantal jaar draait Sem van Hest elke zaterdag in zijn programma ‘Sem op Zaterdag’ tussen 10.00 en 12.00 uur het nummer You’ll never walk alone. Begonnen indertijd omdat zijn dochter aan kanker leed en nadat zijn dochter genezen was, bleef dit nummer wekelijks in het programma te horen voor eenieder die een steuntje in de rug kan gebruiken. Inmiddels zo’n tachtig verschillende versies verder kreeg Sem uit Engeland het verzoek om speciaal voor een 16-jarig meisje, dat deze week aan de behandeling tegen leukemie is begonnen, dit nummer te draaien. Komende zaterdag 28 mei voor de bijna 200e keer klinkt deze evergreen speciaal voor Bailee uit de buurt van Londen.

Frequenties

