Donatie De Jong voor stichting Met je hart

Aalsmeer – 2023 is een zeer succesvol jaar geweest voor De Jong Dakinspectie & Valbeveiliging. De orderportefeuille is goed gevuld met mooie opdrachten. Klanten weten wat ze mogen verwachten en daar is De Jong trots op. Elke klant wordt zorgvuldig geholpen. Na het uitvoeren van de inspectie ter plaatse, wordt een rapportage gemaakt. Wat voor De Jong belangrijk is, dat de klant kan zien, wat de dakinspecteurs zien en bedoelen. Als er na 1 of 2 jaar alsnog een vraag binnenkomt over de rapportage of, hoe nu verder, neemt De Jong hier alle tijd voor om de klant naar tevredenheid te helpen naar een goed eindresultaat.

Voorkomen en oplossen

“Door de vele en soms grote aanvragen, gaan we steeds vaker met twee man het dak op. Dit heeft ook qua veiligheid zijn voordelen. Je kunt elkaar helpen als de situatie daar om vraagt”, vertelt Willem de Jong. “Het mooie van dit beroep is, voorkomen van problemen of het helpen oplossen van problemen. Ook bemiddelen tussen partijen is geen uitzondering meer. Daarnaast is het ook genieten van het uitzicht op de hoge daken. Kortom, letterlijk en figuurlijk, een beroep op hoogte.”

Aandacht voor ouderen

Ieder jaar doneert De Jong Dakinspectie een bedrag naar een goed doel. Het goede doel wordt aangewezen (via loting) door een opdrachtgever. Dit jaar is VvE Beheer Amsterdam, winnaar van de loting. Medewerkers van VvE Beheer Amsterdam hebben goede doelen aangedragen waaruit vervolgens het lot is getrokken van de stichting: Met je hart. Samen is zoveel leuker dan alleen. Voor veel ouderen is samenzijn niet

vanzelfsprekend. 92 procent van de Nederlandse 75-plussers woont zelfstandig. Een groot deel van deze groep komt amper de deur uit. Omdat ze een dierbare verloren hebben, met een lichamelijke beperking kampen óf de financiële middelen niet hebben om iets te ondernemen. Het voortdurend alleen zijn maakt hen ongelukkig en uiteindelijk zelfs ziek.

Eenzaamheid verzachten

Stichting Met je hart nodigt eenzame ouderen keer op keer uit, zodat ze mét elkaar kunnen genieten van mooie momenten en er nieuwe vriendschappen ontstaan. Zo rekenen ze af met eenzaamheid. En daar kunnen ze alle steun bij gebruiken.

Met je hart helpt eenzame ouderen letterlijk de drempel over. De stichting brengt hen in contact met vrijwilligers én elkaar. Hierbij wordt ingezet op kwalitatief en blijvend contact. Alleen zo kan eenzaamheid verzacht worden en krijgen deze ouderen weer zin in het leven. “Met de donatie kunnen wij een klein beetje helpen”, aldus Willem en Leontine de Jong tot slot. Ook helpen? Maak dan een donatie over naar stichting Met je hart.