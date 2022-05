Donatie Dag van je Leven voor duofiets Ons Tweede Thuis

De Kwakel – Toen het bestuur van Stichting Dag van je Leven hoorde dat woonvoorziening De Kwakel van Stichting Ons Tweede Thuis geld nodig had voor de aanschaf van een elektrische duofiets, twijfelden ze niet lang en wilden ze daar hun steentje graag aan bijdragen. Voorzitter Rob Langelaan had de eer om de cheque van € 1000,- te brengen naar deze leuke woonvoorziening.

Ze hopen dat de fiets snel kan worden aangeschaft en dat de bewoners en begeleiding er vele veilige kilometers mee kunnen maken. Een dergelijke fiets met trapondersteuning is belangrijk voor de nodige beweging en om leuke uitstapjes te maken, want veel bewoners kunnen niet zelfstandig fietsen. En op deze manier zijn ze niet afhankelijk van de auto. Echter, zo’n fiets kost bijna € 10.000,- dus er is nog heel wat geld nodig. De voorziening heeft al andere donaties mogen ontvangen, maar ze zijn er nog niet. Wilt u ze ook helpen? Neem dan contact met ze op via telefoonnummer 0297-513330.