Dodelijk ongeval bij winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn –. Tijdens het ophangen van de kerstversiering van winkelcentrum Zijdelwaard is in de afgelopen nacht van woensdag op donderdag een persoon met een hoogwerker bekneld geraakt en overleden. Hulpdiensten waaronder een traumateam waren snel ter plaatse en hebben alles in het werk gesteld om het slachtoffer te redden, helaas mocht al die hulp niet baten. Hoe het kon gebeuren is nog onbekend. Er wordt onderzoek verricht door de politie op locatie.

De collega’s en familie zijn opgevangen door slachtofferhulp. De politie zal nog geruime tijd onderzoek doen. (foto VNL nieuws)