De Ronde Venen – RTV Ronde Venen komt met een indrukwekkende documentaire over de laatste levensfase. De laatste levensfase, daar willen de meeste mensen misschien nog niet aan denken. In de documentaire ‘Regie over de laatste levensfase’ kunt u zien waarom het wellicht toch verstandig is om dit wel op tijd te doen. U kunt dan zelf keuzes maken op het moment dat u dat zelf nog kunt.

Deze documentaire geeft u inzicht in de mogelijkheden en zet u aan het denken.

Hoe houdt u de regie? Hierbij is veel hulp beschikbaar. Praktische hulp, maar ook geestelijke ondersteuning.

Om de hulpverleners heen staat een schil van deskundigen die meedenken en hen weer ondersteunen. Zij helpen om de zorg zo in te richten dat in acute situaties de juiste beslissingen worden genomen. Absoluut de moeite waard om deze documentaire te bekijken.

U kunt deze documentaire bekijken op de volgende data:

aflevering 1: vrijdag 10 december, 19 uur, herhaling op zondag 12 december om 13 uur

aflevering 2: vrijdag 17 december, 19 uur; herhaling op zondag 19 december om 13 uur

Het kanaal van RTV Ronde Venen vindt u

bij Ziggo: kanaal 36 (Abcoude en Baambrugge) en kanaal 41 (andere kernen)

bij KPN en overige providers: kanaal 1368