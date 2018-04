Directiewijziging Dutch Flower Group

Aalsmeer – Deze week is bekend gemaakt dat Dutch Flower Group (DFG) met haar Retaildivisie een strategische samenwerking is aangegaan met The USA Bouquet Company.

Boudewijn Rip begeleidt deze samenwerking vanuit Miami en draagt medio april zijn functie als Director Retail bij DFG over aan Ruud Knorr, momenteel Divisiedirecteur Wholesale & Retail Plants.

Knorr wordt daarmede verantwoordelijk voor zowel de retail- als de plantenbedrijven binnen DFG. Dit betekent dat vanaf medio april 2018 het Executive Committee zal bestaan uit Marco van Zijverden (CEO), Harry Brockhoff (CFO), Marco Vermeulen (Director Wholesale Flowers & Sourcing), Ruud Knorr (Director Retail/Plants), Michel van Hout (CIO) en Marcel Zandvliet (Director Marketing & CSR).

Met deze organisatorische wijziging, zal ook binnen SuperFlora een aanpassing in de directie plaatsvinden. Remco Salome, momenteel operationeel directeur, wordt medio april

eindverantwoordelijke in de functie van algemeen directeur van SuperFlora en volgt daarmee Rip op.

__________________________________________________________________________________

Dutch Flower Group (DFG) is een familie van 30 gespecialiseerde handelsbedrijven, opgericht in 1999. Samen zijn zij internationaal marktleider op het gebied van import, export, handel en verwerking van verse snijbloemen, boeketten, planten en bladmateriaal. DFG heeft 2.500 medewerkers in dienst, verdeeld over 12 vestigingslocaties wereldwijd.

DFG is leverancier van importerende groothandelaren in meer dan 60 landen en is de belangrijkste partner voor de category bloemen en planten voor de grootschalige retail in Europa, zoals supermarktketens, bouwmarkten en tuincentra. Dutch Flower Group heeft een omzet van € 1,5 miljard (2017). De missie van Dutch Flower Group is: “Making life colourful”. Voor meer informatie, zie: www.dfg.nl.

Foto: Ruud Knorr.