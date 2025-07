MAMJO Festival brengt wereldculturen samen

Uithoorn – Het terrein rondom De Scheg aan de Arthur van Schdellaan 100a verandert zaterdag 19 juli in een bruisend centrum van cultuur, ontmoeting en creativiteit. De eerste editie van het MAMJO Festival belooft een kleurrijke viering van diversiteit te worden, waar lokale bewoners en internationale invloeden elkaar ontmoeten in een sfeer van verbinding en verwondering.

Sfeer van verbinding

Het MAMJO Festival is een multi-cultureel evenement dat bedoeld is om mensen van verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen en te verbinden en biedt een gevarieerd programma met livemuziek, dans, modeshows, kraampjes en heerlijke hapjes. Het is een feest waar iedereen welkom is om te proeven, te luisteren en te genieten van de diversiteit en de onderlinge verbinding.

De Surinaamse term ‘mamjo’ verwijst naar een lappendeken, die vroeger werd gemaakt van restanten stof en nu staat voor verhalen, tradities en technieken. Het festival wil de betekenis van de mamjo overbrengen en een feest creëren waar culturen samenkomen.

Brug tussen lokale en mondiale

Wat begon als een initiatief van Stichting Folklore Exotica, is uitgegroeid tot een breed gedragen evenement dat de rijkdom van wereldculturen zichtbaar en voelbaar maakt. Van handgemaakte sieraden uit Afrika tot traditionele kleding uit India, Afghanistan en Kaapverdië biedt de markt op het festivalterrein een bonte verzameling van ambacht en erfgoed. Ook lokale makers, schrijvers en de dorpsdichter zijn vertegenwoordigd, waarmee het festival een brug slaat tussen het mondiale en het lokale. De geur van exotische gerechten leidt bezoekers naar het eetplein, waar smaken uit verschillende windstreken samenkomen. “Een culinaire ontdekkingsreis voor jong en oud”, aldus de organisatie. “Maar het festival is meer dan een markt of eetfestijn, het is een podium voor expressie in al haar vormen.”

Kleur en beweging

Het muzikale programma veelzijdig. Van de opzwepende ritmes van Steelband Tavenu en Brassband Brotherhood tot het levenslied van zanger Thomas en de wereldse klanken van het Passion Koor. Dansgroepen zoals Dance Manthra (Indiaas) en Mriya (Oekraïens) brengen kleur en beweging, terwijl de klederdrachtgroep Folklore Exotica het visuele erfgoed van diverse culturen tot leven brengt.

Een bijzonder moment vindt plaats rond 16.30 uur als burgemeester Pieter Heiliegers het eerste exemplaar in ontvangst neemt van het boek ‘Folklore Exotica – Levend erfgoed in kleur en kleed’. Dit boek, met portretten van mensen in traditionele klederdracht, is het resultaat van een samenwerking tussen de stichting en diverse deelnemers en is na de presentatie verkrijgbaar op het festival en bij Bruna.

Meedoen en beleven

Tegelijkertijd vindt in het sportcafé een interactieve performance plaats van woordkunstenaar Wordbites en trompettist Sybren van Doessum. Deze poëzie- en muziekvoorstelling is gericht op een breed publiek van 8 tot 80 jaar en nodigt uit tot meedoen en meebeleven. Met het MAMJO Festival zet Uithoorn een stap richting een inclusieve viering van culturele rijkdom. De organisatie hoopt op een grote opkomst en nodigt iedereen uit om te komen kijken, proeven en meedoen. “Samen maken we er een onvergetelijke dag van.”

Op de foto: Met het MAMJO Festival zet Uithoorn een stap richting een inclusieve viering van culturele rijkdom. Foto: aangeleverd.