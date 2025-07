Uithoorn – Het MAMJO-festival op het buitenterrein van De Scheg belooft zaterdag 19 juli een feest van kleur, cultuur en muziek te worden. Een van de hoogtepunten op het programma is het optreden van het wereldmuziekkoor Passion uit Uithoorn, dat om 19.00 uur het podium zal betreden.

Passion brengt een verrassend en gevarieerd repertoire, met liederen uit alle windstreken. Van Nieuw-Zeelandse volksliederen tot Zweedse melodieën, van Poolse klanken tot traditionele Ierse folk, alles wordt gepassioneerd en meerstemmig gezongen. Het koor staat bekend om zijn energieke optredens en het lef om zich aan uitdagend, vaak minder bekend wereldrepertoire te wagen. Het gemengd koor bestaat uit zo’n 25 leden en bestaat al 25 jaar. Alle nummers worden uit het hoofd gezongen, wat bijdraagt aan de expressiviteit en de sterke verbinding met het publiek.

Interesse om mee te zingen?

Wie geraakt wordt door het optreden en interesse heeft om mee te zingen, is van harte welkom om eens een repetitie bij te wonen. De wekelijkse repetities vinden plaats op maandagavond in De Scheg. De eerste repetitie na de zomer is maandag 25 augustus. Meer informatie is te vinden op www.passionkoor.nl.

Door verwarring op zoek naar nieuwe naam

De naam Passion leidt de laatste jaren geregeld tot verwarring, vooral rond Pasen, wanneer het veelbesproken muziekspektakel The Passion op televisie te zien is. “We krijgen dan geregeld de vraag of wij iets vergelijkbaars doen, maar dat is absoluut niet het geval”, aldus een koorlid. Daarom is men op zoek naar een nieuwe, unieke naam die beter aansluit bij het wereldmuziekkarakter. Trouwe volgers worden opgeroepen om mee te denken. Suggesties – liefst met een korte toelichting – zijn welkom via info@passionkoor.nl. In het voorjaar van 2026 wordt de nieuwe naam bekendgemaakt.

Op de foto: Passion zingt op Mamjo-festival. Foto: aangeleverd.