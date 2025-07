EHBO Lucas Vinkeveen actief tijdens training Lieke Martens bij Hertha

Vinkeveen – Op de velden van voetbalvereniging Hertha vond recentelijk een bijzondere training plaats. Niemand minder dan topvoetbalster Lieke Martens gaf een inspirerende sessie aan een van de meidenteams van de club. De training trok niet alleen veel aandacht vanwege de aanwezigheid van de international, maar ook vanwege de professionele ondersteuning op het gebied van eerste hulp.

EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen was die dag aanwezig om de veiligheid van speelsters en toeschouwers te waarborgen. De inzet van de vereniging was niet alleen functioneel, maar ook symbolisch: enkele recent geslaagde EHBO’ers konden voor het eerst hun vaardigheden in de praktijk brengen.

Eén van hen was Judith van der Linden, die samen met de ervaren Jan van Haastrecht de EHBO-post bemande. “We zorgen er altijd voor dat nieuwe vrijwilligers gekoppeld worden aan een ervaren kracht”, aldus een woordvoerder van de vereniging. “Zo bouwen ze vertrouwen op en kunnen ze leren in de praktijk.”

De aanwezigheid van EHBO Lucas Vinkeveen onderstreept het belang van goed opgeleide hulpverleners bij sportevenementen, groot of klein. De vereniging benadrukt dat EHBO niet alleen nuttig is, maar ook voldoening en plezier kan geven. “Het is mooi om te zien hoe onze vrijwilligers bijdragen aan een veilige omgeving, zeker bij zulke inspirerende evenementen.”

Voor wie interesse heeft gekregen om zelf EHBO’er te worden, is er goed nieuws. Op woensdag 8 oktober start een nieuwe cursus Eerste Hulp, inclusief reanimatie en AED-gebruik. De opleiding beslaat tien woensdagavonden en wordt afgesloten met een examen op 10 december. Daarnaast is de vereniging in september weer aanwezig in Winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen, waar geïnteresseerden vrijblijvend informatie kunnen inwinnen. De exacte datum wordt binnenkort bekendgemaakt.

Aanmelden of meer informatie? Stuur een e-mail naar ehbolucasvinkeveen@gmail.com.

Op de foto: Lieke Martens op bezoek bij Hertha in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.