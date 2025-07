Sprankelend slotconcert De Schakel en Concordia

De Ronde Venen – Afgelopen dinsdag vond het slotconcert plaats van het muziekproject op basisschool De Schakel in Vinkeveen. In samenwerking met Brassband Concordia gaven de leerlingen een spetterende muzikale voorstelling, waarmee een periode van weken vol muzikale ontdekking, plezier en samenwerking werd bekroond. Het muziekproject werd in het leven geroepen met als doel kinderen op jonge leeftijd te laten kennismaken met muziek, hen te inspireren zelf muziek te maken. Dankzij de inzet en betrokkenheid van Brassband Concordia kregen de leerlingen niet alleen theorielessen, maar ook de unieke kans om samen te musiceren met ervaren muzikanten. Onder leiding van muziekdocent Dick Hesselink hebben de leerlingen van groep 5 kennis gemaakt met de basisbeginselen van muziek. Ook werd gebruik gemaakt van door Concordia beschikbaar gestelde instrumenten. Het project werd mede mogelijk gemaakt door Cultuurpunt De Ronde Venen.

Gezamenlijk stuk

Tijdens het afsluitende concert lieten de kinderen horen wat er in relatief korte termijn al geleerd was, afgewisseld met muziek van de brassband. Het concert werd afgesloten met een gezamenlijk stuk. Dit concert vormde een prachtig slot van weken vol muzikale ontdekkingen en samenwerking. Met het inspirerende optreden van leerlingen en brassband samen werd nogmaals benadrukt hoe krachtig muziek kan zijn in het leven van kinderen en de gemeenschap als geheel.

Brassband Concordia is altijd op zoek naar muzikanten. Iedereen die een koperblaasinstrument of slagwerk bespeelt en zin heeft om samen muziek te maken is welkom. Ga voor informatie naar: www.brassband-concordia.nl.

Op de foto: Vorige week dinsdag vond het slotconcert plaats van het muziekproject op basisschool De Schakel in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.