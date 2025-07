Kadernota De Ronde Venen 2026; het mes gaat erin

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen (DRV) heeft woensdag 9 juli de Kadernota 2026 vastgesteld. Deze vormt de basis voor de begroting voor komend jaar. De gemeente heeft de komende jaren financieel minder te besteden. In de Kadernota staan een aantal maatregelen om een financieel gezonde gemeente te blijven. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd en deze worden uitgewerkt in de gemeentelijke begroting voor 2026 die in het najaar door de gemeenteraad wordt behandeld.

Minder geld

Wethouder Anja Vijselaar (Financiën): “Gemeenten krijgen komende jaren minder geld van het Rijk, maar het aantal taken dat daarvoor moet worden uitgevoerd wijzigt niet en neemt zelfs toe. We hebben daarom kritisch gekeken naar waar we uitgaven kunnen verminderen en wat mogelijkheden zijn om inkomsten te verhogen. Die balans hebben we in de Kadernota goed kunnen vinden.’’

De Kadernota vormt de financiële en beleidsmatige basis voor de begroting en laat zien waar de gemeente zich op richt. Zo blijft de gemeente zich inzetten voor de bouw van 3200 (betaalbare) woningen tot 2030 en nog eens 1600 woningen in de jaren erna. Ook is er is ruimte voor ondernemers – en uitbreiding van werk-gelegenheid – met de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein

De Bocht en blijft de gemeente investeren in schoolgebouwen en goed onderhouden groen. Ook is er extra aandacht voor handhaving met de aanstelling van een extra buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

OZB en mantelzorgcompliment

De gemeenteraad heeft tijdens de bespreking de Kadernota op enkele punten gewijzigd. Zo stelde het college voor de onroerendezaakbelasting (OZB), los van loon- en prijsontwikkeling, met 8,2 procent te verhogen. De gemeenteraad heeft nu in meerderheid besloten die verhoging te beperken tot 4,5 procent. Dit betekent wel, dat er op enkele posten moet worden bezuinigd, onder andere op verkeer en vervoer en subsidies. Ook heeft de raad unaniem besloten niet te bezuinigen op het mantelzorgcompliment zoals het college voorstelde. Dit betekent dat het bedrag dat mantelzorgers voor hun inzet krijgen 75 euro blijft.

Hoogspanningsstation en Tiny houses

Ook nam de gemeenteraad een aantal moties aan, opdrachten aan het college. Zo wil de raad onder andere dat het college zich maximaal inspant om te voorkomen dat er een hoogspanningsstation in het Gein-gebied komt. Ook wil de raad dat het college op zoek gaat naar plaatsen waar Tiny houses (kleine woningen voor starters) gebouwd kunnen worden en dat het college inzet op intensivering van jongerenwerk in Abcoude. Ook heeft de raad het college gevraagd een positieve grondhouding te hanteren bij het initiatief om te komen tot een doorstart van de PlusBus.

