Tess Theijsmeijer en haar bekroonde olijfolie-avontuur

Vinkeveen/Umbrië – In de heuvels rond het Trasimeense Meer in Umbrië, midden Italië, waar de zon gul schijnt en de olijfbomen al eeuwenlang wortelen in vruchtbare grond, waait sinds acht jaar een frisse Nederlandse wind. Tess Theijsmeijer (27), geboren en getogen in Vinkeveen, verruilt regelmatig het vlakke polderlandschap voor het glooiende Italiaanse platteland. Daar begon ze – mede op initiatief van en in samenwerking met haar vader – acht jaar geleden een avontuur: het opzetten van een biologische olijfgaard onder de naam Oliva d’Oro Italy.

Met haar oogst won ze in 2024 al een zilveren oorkonde en dit jaar goud, een prestigieuze prijs op de Amsterdam International Olive Oil Competition (AIOOC). Haar extra vergine olijfolie, gecertificeerd met het DOP Umbria – Colli del Trasimeno keurmerk, werd geprezen om de kwaliteit, smaak, ambachtelijke productie en de unieke etikettering. “Op elk flesje staat een stukje van mijn verhaal. Die persoonlijke touch, dat familiaire element, maakt het herkenbaar en onderscheidend.”

Op het landgoed staan 5.000 olijfbomen, waarvan sommige meer dan honderd jaar oud zijn. Alles gebeurt in Italië: van het plukken en persen tot het bottelen en labelen van de olie. “We doen alles zelf, ambachtelijk en met zorg”, vertelt Tess. “Dat proef je terug in de kwaliteit.”

Diepe liefde

De olijfolie van Tess is niet zomaar een product. Het is het resultaat van een diepe liefde voor natuur, duurzaamheid en het Italiaanse leven. “Ik had altijd al iets met Italië”, vervolgt ze. “De taal, het eten, de mensen. Tijdens een vakantie in Umbrië raakte ik gefascineerd door de olijfgaarden. Het ritme van het land, de geur van de bomen, de rust…” Dat gevoel liet haar niet meer los. “Ik wilde iets doen wat betekenisvol was. Iets tastbaars, iets echts. En zo begon het idee van een eigen olijfgaard te groeien.”

De keuze voor de regio Colli del Trasimeno was bewust. “Het is een van de oudste olijfoliegebieden van Italië, maar minder bekend dan Toscane of Ligurië. De olijven hier hebben een unieke smaak, fruitig, maar ook een beetje kruidig.”

Biologisch en ambachtelijk

Voor Tess was het vanaf het begin duidelijk: haar olijfolie moest biologisch zijn. “Geen pesticiden, geen kunstmest. Alleen wat de natuur ons geeft. We plukken met de hand, persen binnen 24 uur en gebruiken alleen de eerste koude persing.” Naast haar bekroonde olijfolie produceert Oliva d’Oro ook hoogwaardige peperolie, truffelolie en citroenolie, gemaakt van verschillende soorten olijven die zorgen voor een rijke en uitgebalanceerde smaak. Tess pendelt regelmatig tussen Nederland en Italië. “Mijn familie woont nog in Vinkeveen en ik vind het belangrijk om ook daar mijn verhaal te delen. Maar mijn hart ligt hier, tussen de olijfbomen.”

Toekomst

In Nederland richt ze zich op de horeca, retailers en particulieren. “We groeien op Instagram”, zegt ze met een glimlach. “Sociale media helpen ons om ons verhaal te vertellen en een community op te bouwen.”

Wat brengt de toekomst voor Oliva d’Oro? “Ik wil groeien, maar gecontroleerd. Kwaliteit blijft het belangrijkst. Misschien een kleine winkel openen of workshops geven over olijfolie en duurzaamheid.” En haar persoonlijke droom? “Een plek creëren waar mensen kunnen komen proeven, leren, genieten. Een soort agriturismo, maar dan met olijfolie als hart.”

Oliva d’Oro Italy is inmiddels meer dan een merk. Het is een verhaal van durf, passie en verbinding. Meer informatie: www.olivadoro.nl. Instagram: @oliva_d.oro.