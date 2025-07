Suppen verovert de Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen – Op zomerse dagen is het een vertrouwd beeld: mensen die staand op een plank over het water glijden, peddel in de hand, blik op de horizon. Suppen – voluit Stand Up Paddleboarding – is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de populairste watersporten in Nederland. Ook op de Vinkeveense Plassen is deze trend onmiskenbaar zichtbaar.

Suppen is laagdrempelig: je hebt geen vaarbewijs nodig, de techniek is relatief snel aan te leren en het materiaal is op veel plekken te huur. Maar vergis je niet: achter de ontspannen uitstraling schuilt een serieuze workout. Suppen traint het hele lichaam – van benen en billen tot rug en schouders – en vraagt om balans, coördinatie en uithoudingsvermogen.

Ideale locatie

Juist de Vinkeveense Plassen blijken een ideale locatie voor deze sport. Het uitgestrekte plassengebied met zijn heldere water, talloze eilandjes en rustige vaarroutes biedt zowel beginners als gevorderden volop mogelijkheden. “Vanaf een supplank zie je de natuur op een heel andere manier”, vertelt een enthousiaste deelnemer aan een wekelijkse suptocht. “Je staat hoog boven het water en komt op plekken waar je met een boot niet kunt komen.”

Lokale initiatieven

De populariteit van suppen wordt ook gestimuleerd door lokale initiatieven. Zo organiseren aanbieders als Vinkeveen Haven en Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude wekelijks begeleide tochten en supyoga-sessies. Tijdens de jaarlijkse Watersportdag, die eind juni plaatsvond, konden bezoekers gratis kennismaken met suppen, onder begeleiding van ervaren instructeurs. Naast het sportieve aspect is het vooral de combinatie van rust, natuur en beweging die mensen aanspreekt. “Je peddelt je hoofd leeg,” klinkt het vaak. En dat is precies wat veel mensen zoeken in een drukke, digitale wereld.

Op de foto: Suppen op de Vinkeveense Plassen. Foto: archief.