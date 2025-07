Verdwaald en verrast in Mijdrecht

Mijdrecht – Het winkelgebied van Mijdrecht Dorp verandert zaterdag 19 juli in een levendig decor van zomerse verwondering. Geen groots podium, geen luidsprekers of vuurwerk, maar twee ‘verdwaalde vakantiegangers’ met een bagagekar vol koffers. Zij weten precies datgene te raken wat een dorp levendig maakt: de glimlach van een voorbijganger, de nieuwsgierigheid van een kind, de verbondenheid tussen winkelier en bezoeker.

Een spel met een knipoog

Het concept is eenvoudig, bijna kinderlijk in zijn opzet. Je kiest een envelop, opent deze, en het cijfer dat je vindt leidt je naar een koffer. Wat daarin zit, is jouw prijs. Maar achter die eenvoud schuilt iets groters: een ode aan het onverwachte. In een tijd waarin veel evenementen strak geregisseerd zijn, biedt dit spel juist ruimte voor spontaniteit. Je weet niet wat je wint, je weet niet waar de vakantiegangers zich bevinden, en dat maakt het juist zo charmant.

Voor jong én oud

Het spel is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Kinderen worden aangetrokken door het spelelement, volwassenen door de nostalgie van een ouderwetse dorpsactiviteit. En dat is precies de kracht: het verbindt generaties, zonder dat het geforceerd aanvoelt. Wat op het eerste gezicht een ludieke actie lijkt, is in feite een spiegel van wat een gemeenschap kan zijn. Een plek waar mensen elkaar verrassen, waar ondernemers investeren in sfeer en waar het onverwachte welkom is. De verdwaalde vakantiegangers zijn misschien op zoek, maar de bezoekers vinden iets veel belangrijkers: een gevoel van thuis.

Op de foto: Het winkelgebied van Mijdrecht Dorp verandert zaterdag 19 juli in een levendig decor van zomerse verwondering. Foto: archief.