Buren Thijsselaan verdelen 1 miljoen bij Postcode Loterij

Aalsmeer – Goed nieuws voor elf deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met postcode 1431JH (Jac. P. Thijsselaan). Hier is de SuperPostcodeprijs van 1 miljoen euro gevallen. Postcode Loterij-ambassadeur Quinty Trustfull verraste de winnaars woensdag 16 juli met het mooie nieuws. In de groene buurt in Aalsmeer wordt hard gejuicht en geklapt, nadat Quinty de winnaars vertelt dat ze cheque uit de gouden envelop mogen halen. Alle buurtbewoners geven elkaar een hand of een dikke knuffel om elkaar te feliciteren. De prijswinnaars die met één lot meespelen ontvangen 76,923 euro en degenen die met twee loten meespelen krijgen 153,846 euro. Ivar is één van de gelukkige winnaars. Hij speelt mee met twee loten en wint 153,846 euro. Hij roept het uit van blijdschap wanneer hij het bedrag op de cheque ziet staan. “Ik word hier heel gelukkig van! Ik wil heel graag een sloep kopen. Dat gaat met dit bedrag wel lukken.”

Leuke buurt en leuke buren

Buurman Jaap hield vroeger ook enorm van varen. Hij woont al 65 jaar op deze postcode, in hetzelfde huis. “Ik ben hier komen wonen toen ik net getrouwd was en ik heb het huis zelf gebouwd. Ik ga hier nooit meer weg, het is een leuke buurt met leuke buren.” Jaap laat van deze geldprijs een traplift installeren in zijn huis.

Vakantie

Ook Maarten en Sandra zijn ontzettend blij met de gewonnen geldprijs. Het stel heeft jonge kinderen en gaat een mooie zomervakantie boeken. Buren Wilma en Chris hebben eveneens vakantieplannen. “We hebben in totaal vier kinderen en zeven kleinkinderen. Het jongste kleinkind is één week oud, de oudste zes jaar. We nemen iedereen gezellig mee een weekendje weg.”

Foto’s: Amy van Leiden (blije buren in de J.P. Thijsselaan).