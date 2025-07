Jehovah’s Getuigen van Mijdrecht naar Swifterbant

Mijdrecht/Swifterbant – In Swifterbant vindt van 1 tot en met 3 augustus het jaarlijkse driedaagse congres van Jehovah’s Getuigen plaats. Vanuit de regio Mijdrecht reizen gelovigen af naar de congreshal aan de Randweg, waar zij samenkomen voor een programma dat in het teken staat van het thema ‘Zuivere aanbidding!’. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gekenmerkt door lezingen, interviews en video-presentaties.

Het congres is onderdeel van een wereldwijde reeks bijeenkomsten die jaarlijks miljoenen bezoekers trekken. In 2024 organiseerden Jehovah’s Getuigen wereldwijd meer dan 6.000 van dit soort congressen, met in totaal bijna 11 miljoen aanwezigen. Voor de regio rond Mijdrecht worden dit jaar zo’n 3.000 bezoekers verwacht.

Volgens Stephan Heesbeen, woordvoerder van de organisatie, is het thema van dit jaar gekozen met het oog op de behoefte aan zingeving en hoop. “We merken dat veel mensen op zoek zijn naar houvast in een onzekere wereld. Dit congres wil duidelijkheid bieden over wat geloof inhoudt en hoe het kan helpen bij dagelijkse uitdagingen.”

Op de foto: Vanuit de regio Mijdrecht reizen gelovigen af naar de congreshal aan de Randweg in Swifterband. Foto: Jehova’s Getuigen.