Dierbaren centraal in 2e video Ride for the Roses

Aalsmeer – Op Valentijnsdag publiceerde Ride for the Roses een tweede campagnevideo waarin niet de deelnemers zelf, maar hun dierbaren centraal staan. Partners, familieleden en vrienden van Janna, Gerrit, Sejal en Linda vertellen hoe het voor hen was toen kanker hun leven raakte en spreken hun dankbaarheid en bewondering uit. Met deze video vormt Ride for the Roses het vervolg op de campagne die op Wereld Kankerdag van start ging.

Waar in de eerste video vier deelnemers hun persoonlijke verhaal deelden, laat deze nieuwe editie zien dat kanker nooit één persoon alleen raakt. Achter iedere deelnemer staat iemand die meeleeft, meedraagt en vaak op de achtergrond onmisbaar is. “Valentijnsdag draait om liefde”, aldus Dana van de Ride for the Roses. “Met deze video willen we laten zien dat liefde ook kracht betekent. De kracht van een partner, een ouder, een vriend of vriendin die naast je blijft staan. Tijdens de Ride fietsen en wandelen we niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor hen.” De verhalen onderstrepen waar de Ride for the Roses voor staat: saamhorigheid, verbondenheid en samen in actie komen voor een wereld met minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

De campagnevideo vormt de opmaat naar de 26e editie van het evenement op zondag 27 september in Aalsmeer. Dan komen duizenden deelnemers samen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek door te fietsen en te wandelen. Elke deelnemer ontvangt bij de finish een roos vol betekenis – voor iemand die je lief is, iemand die je mist, of misschien wel voor jezelf. Meer informatie, inschrijven en de campagnevideo op www.ridefortheroses.nl

Foto: Bram Berkien