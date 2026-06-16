Diamanten bruidsparen in het zonnetje gezet

Uithoorn – Veertien echtparen die maar liefst zestig jaar geleden in het huwelijksbootje stapten, zijn donderdag 11 juni feestelijk ontvangen in Het Spoorhuis in Uithoorn. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst stonden de diamanten bruidsparen, getrouwd in 1965 en 1966, centraal. Het werd een warme en persoonlijke ochtend vol herinneringen, verhalen en verbinding.

Ochtend vol persoonlijke verhalen

De bijeenkomst bracht een indrukwekkende variatie aan levensverhalen samen. Van een familie van de eerste rozenkweker in De Kwakel tot een echtpaar dat elkaar ontmoette op het werk in Corsica: ieder stel had zijn eigen unieke geschiedenis. Sommige aanwezigen zijn geboren en getogen in De Kwakel en kunnen zich geen leven elders voorstellen, terwijl anderen later naar Uithoorn verhuisden en daar sindsdien met veel plezier wonen.

Herinneringen

Ook herinneringen aan een ander Uithoorn en De Kwakel kwamen tot leven. Zo vertelde een van de aanwezigen hoe hij als klein jongetje met de trein op avontuur ging naar zijn grootouders op de boerderij. Wat toen een hele reis leek, roept nu warme nostalgie op. Opvallend detail was bovendien dat burgemeester Heiliegers in gesprek raakte met een echtpaar dat vroeger een stomerij had in de Haarlemse wijk Schalkwijk, de buurt waar hij zelf opgroeide.

Tussen alle verhalen door was er ook ruimte voor het alledaagse leven van vandaag: zo zat een van de oma’s in spanning te wachten op het nieuws of haar kleinzoon die dag zou slagen voor zijn examen.

Terug naar de jaren zestig

Burgemeester Pieter Heiliegers sprak de bruidsparen toe en nam hen mee terug naar de tijd waarin hun gezamenlijke leven begon. “Zestig jaar samen betekent dat u samen een mensenleven hebt gedeeld”, sprak hij. “Een tijd waarin de wereld om u heen enorm veranderde, maar waarin een ding hetzelfde bleef: u heeft elkaar vastgehouden, in voorspoed en tegenspoed.”

De burgemeester haalde herinneringen op aan de jaren 1965 en 1966, een tijd zonder smartphones en e-mail, maar met volop aandacht voor elkaar. Hij noemde herkenbare momenten uit die tijd, van de eerste Veronica Top 40 en het succes van The Beatles tot de komst van de kleurentelevisie en het huwelijk van prinses Beatrix en Claus.

Liefde als rode draad en samen vieren

Hoewel de wereld sindsdien ingrijpend veranderde, benadrukte de burgemeester dat de grootste verhalen vaak dichter bij huis liggen. “Terwijl de wereld in beweging was, bouwde u hier in Uithoorn en De Kwakel aan uw eigen leven: aan uw gezin, uw werk en uw toekomst”, aldus Heiliegers. “Geen wereldnieuws misschien, maar wel uw wereld. En juist dát zijn de herinneringen die blijven.” Hij sprak zijn grote waardering uit voor de diamanten paren: “Vandaag vieren we niet alleen een getal, maar een verhaal.”

Als blijvende herinnering ontvingen de bruidsparen een feestelijke bos bloemen, passend bij de sierteeltsector die zo belangrijk is voor de gemeente en de regio, en een extra verrassingscadeau. De feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk moment, waarbij de aanwezigen op de foto gingen. De ochtend in Het Spoorhuis benadrukte niet alleen de kracht van langdurige liefde, maar ook de hechte verbondenheid binnen de gemeenschap van Uithoorn en De Kwakel.

Burgemeester Heiliegers op de foto met de diamanten echtelieden. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.