Dertig jaar Radio Aalsmeer

‘Met elkaar dragen wij de lokale omroep’

Aalsmeer – Radio Aalsmeer kent een aardige geschiedenis. Ooit begonnen als radio piraat MRA (Music Radio Aalsmeer) ergens illegaal verstopt in een voormalig ketelhuis op de Hornweg. Dat waren nog eens spannende tijden, want er lag altijd wel iemand op de loer om te voorkomen dat de zender uit de ether gehaald zou worden of nog erger, dat de apparatuur in beslag zou worden genomen. Overigens was het wel een redelijk nette piraat want naast plaatjes draaien werd er ook veel aandacht aan bijvoorbeeld sport besteed.

Lang is MRA buitenschot gebleven maar uiteindelijk werden de piraten toch ontdekt. Alle circa 2000 vinyl singles werden meegenomen evenals de studioapparatuur. Deze historie is nu ergens veilig opgeborgen in een kast van de huidige studio die na de nodige verhuizingen een riante plek heeft gekregen in de Studio’s van Aalsmeer, waar het legale avontuur in 1991 ook is begonnen.

Destijds zat de zender in een donkere ruimte zonder ramen. Niet te vergelijken met de huidige studio: nu kan iedereen zwaaien naar de mensen achter de knoppen of microfoons.

Uniek zoveel vrijwilligers

Constantijn Hoffscholte is de huidige voorzitter van Radio Aalsmeer en Lennart Bader bestuurslid (was jaren voorzitter en vanaf de start, dertig jaar geleden, betrokken bij de omroep). De beide mannen kennen elkaar nu 25 jaar en de eerste ontmoeting was bij Radio Aalsmeer. “Wij waren toen nog broekies, maar maakten toch al hele serieuze programma’s.” Over de vraag wat de kracht van Radio Aalsmeer is hoeft niet lang te worden nagedacht: “Het is de gevarieerde programmering, de diverse richtingen en stromingen.” Zo is er aandacht voor actualiteit, politiek, welzijn, kunst en cultuur, specifieke muziek programma’s, waar meerdere genres aan bod komen, voor jongeren is er behoorlijk wat aandacht evenals voor bijvoorbeeld religie. Ruim zestig vrijwilligers besteden wekelijks heel wat uurtjes om onbezoldigd mooie programma’s te maken. Uniek volgens Constantijn en Lennart.

Het grote enthousiasme om onderwerpen te bedenken en te presenteren heeft een duidelijke aantrekkingskracht bij jong en oud. En dan zijn er ook nog de technici die ervoor zorgen dat het geluid klopt, men goed verstaanbaar is en de muziekintermezzo’s op tijd te horen zijn. “Het is een trouwe groep waarop wij kunnen rekenen. Het komt voor dat wanneer iemand afhaakt, diegene na verloop van tijd toch ook weer terugkomt. Dat zegt iets over de aantrekkingskracht van radio maken. Gelukkig is er ook geregeld nieuwe aanwas wat weer nieuwe programma’s oplevert. Een uur jouw eigen passie kunnen uitdragen dat is niet niks. Het is niet alleen voor jezelf leuk maar natuurlijk ook voor de luisteraars. Dat merken wij aan de reacties die wij krijgen. Aan ons wordt wel eens de vraag gesteld: wie luistert er naar Radio Aalsmeer? Dan kunnen wij alleen maar antwoorden dat dit veel meer mensen zijn dan wordt gedacht. Zeker nu ook met de komst van meerdere mediakanalen.”

Een uitdaging

“Wij zijn een lokale omroep met meerdere mediakanalen. Naast radio is er TV en internet. Zo kunnen ook gemiste uitzendingen alsnog beluisterd worden. Middels het TV kanaal kun je de hele dag het plaatselijke nieuws volgen, word je op de hoogte gehouden van wat er speelt in Aalsmeer. Ook bijvoorbeeld de nostalgische films en andere speciale uitzendingen zijn via de TV te bekijken. Als je er goed over nadenkt, is het bijzonder dat Aalsmeer al zoveel jaren over een eigen omroep beschikt, een lokale omroep is belangrijk voor de gemeenschap. Wij zien het ook als een taak om zoveel en gevarieerd mogelijk programma’s te maken, te zoeken naar een goede mix waar iedereen zijn of haar eigen kennis en kunde kan delen met luisteraars. Onze medewerkers zijn een afspiegeling van de samenleving. Dat dit al dertig jaar lukt bij de mensen thuis te komen met de bescheiden middelen die wij hebben is niet vanzelfsprekend. Maar met elkaar dragen wij de lokale omroep.”

Janna van Zon