Derde ZABO-titel op rij voor Midi’s

Aalsmeer – Het zaalvoetbalteam van Sportcafé de Midi’s is voor het derde jaar op rij kampioen geworden van de ZABO-competitie. Van de veertien wedstrijden won de ploeg dertien keer, speelde nul keer gelijk en verloor slechts éénmaal.

Plaatsje vrij

Het nieuwe ZABO-seizoen start medio september en heeft als opzet om zoals vanouds van start te gaan met tien deelnemende teams. Er is nog een plaatsje vrij. Geïnteresseerde zaalvoetballers kunnen contact opnemen met secretaris Richard Piller via 06-37346909 of stuur een mail naar: info@zaboaalsmeer.nl.