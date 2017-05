Denk mee over toekomst Aalsmeer

Aalsmeer – Hoe ziet de toekomst van Aalsmeer eruit? Wat betekenen technologische ontwikkelingen voor inwoners, bedrijven en organisaties en voor de gemeente zelf? Wat vindt eenieder belangrijk in Aalsmeer? Op woensdag 7 juni organiseert de gemeente een bijeenkomst over hoe technologie en innovatie ons leven gaan veranderen. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en te praten. Vul nu alvast de online enquête in op www.aalsmeerinzicht.nl en meld u aan voor de bijeenkomst.

Burgemeester Jeroen Nobel: “Ik nodig iedereen uit om samen de toekomst van Aalsmeer te verkennen. Nieuwe technologieën veranderen ons leven en onze samenleving ingrijpend. Dat wordt alleen maar sterker. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen in die toekomstige samenleving? Welke kansen en uitdagingen ziet u voor Aalsmeer? De toekomst is niet te voorspellen, maar we kunnen ons er wel op voorbereiden en nieuwe inzichten opdoen. Samen schetsen we de toekomst van ons mooie Aalsmeer.”

De gemeente organiseert dit jaar vier bijeenkomsten om de toekomst te verkennen, elk met een verschillend thema. De bijeenkomst op 7 juni over technologie en innovatie belooft een spannende avond te worden. Wim de Ridder, futuroloog en hoogleraar toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente, neemt de aanwezigen mee naar een toekomst waarin robots operaties uitvoeren, we in zelfrijdende auto’s reizen en een fulltime baan niet meer bestaat. Volgens De Ridder ‘heeft de toekomst haast’. Na zijn inleiding gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen van technologie en innovatie op verschillende gebieden, zoals zorg, vervoer, wonen, werken en recreëren.

Een aantal Aalsmeerders laat u zien hoe zij nu al bezig zijn met technologie en innovatie. Kijk voor hun verhaal op www.aalsmeerinzicht.nl. De bijeenkomst op woensdag 7 juni begint om 19.30 uur en vindt plaats bij Parfum Flower Company aan de Rietwijkeroordweg 28.