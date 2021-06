Denk mee over de Mobiliteitsvisie in Uithoorn

Uithoorn – De mobiliteit in de gemeente Uithoorn verandert voortdurend. Daarom gaat de gemeente Uithoorn aan de slag met de Mobiliteitsvisie. Om een goede mobiliteitsvisie te kunnen maken, brengen ze eerst de huidige situatie in kaart. Uw mening vinden zij daarbij belangrijk. Daarom vragen zij, u de inwoners, ondernemers en bezoekers van Uithoorn de mobiliteitsenquête in te vullen. Zo krijgen ze een goed beeld van wat er goed gaat en wat er beter kan als het gaat om mobiliteit in Uithoorn. De link naar de enquête vindt u ook op www.uithoorndenktmee.nl, onder projecten, Mobililteit.

Met mobiliteit bedoelen ze het verplaatsen van personen en goederen in een gebied, en het gemak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, of je dagelijkse treinreis naar het werk. Lopen of fietsen naar school en de sportvereniging. Of een bezoek aan vrienden of familie. Mobiliteit betekent ook dat ze kijken in welke gebieden enkel de voetganger de ruimte heeft.

Waarom deze visie?

De Mobiliteitsvisie helpt de onderzoekers om de mobiliteitsplannen voor de toekomst vorm te geven en Uithoorn voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan plannen voor het verbeteren van de parkeerdruk in het dorpscentrum, de verkeersveiligheid (rondom scholen), leefbaarheid, duurzaamheid en plannen rond de Uithoornlijn. Met deze enquête brengen ze in kaart hoe men zich door de gemeente Uithoorn verplaatst en welke knelpunten je onderweg tegenkomt. Met deze informatie kunnen ze als gemeente keuzes maken op basis van onder andere de voorkeuren van u als inwoner of ondernemer.

Hoe kunt u nog meer meedoen?

U kunt meedoen door deze enquête in te vullen. U kunt ook meedoen aan een van de denktanks. Hiervoor kunt u zich opgeven via de enquête. Daarnaast houden ze ook interviews met verschillende belangenorganisaties. Op www.uithoorndenktmee.nl, onder Projecten, Mobiliteitsvisie vindt u meer informatie. Ook wordt hier de conceptvisie gepubliceerd. Zodra die gereed is, kunt u hier inzien. Daarna zullen we inloopavonden organiseren om u de gelegenheid te geven om op de conceptvisie te reageren.