Dekhuis voor casco superjacht

Aalsmeer – Het was druk afgelopen zaterdag 5 februari op de brug en langs de Ringvaart. De belangstelling was voor de komst van een superjacht. Er arriveren wel meer grote boten in Aalsmeer om afgebouwd te worden door Koninklijke De Vries en het passen en meten door de brug is altijd weer een spektakel om te zien. Een precisie klus voor de duwers en trekkers om met links en rechts slechts enkele centimeters de boten zonder te beschadigen door de smalle doorgang te loodsen.

Dit keer kon nog een ander stukje vakwerk bewonderd worden. Het superjacht in aanbouw met een lengte van 84 meter en een breedte van 13,5 meter werd door jachtwerf Gouwerok voorzien van een aluminium dekhuis (stuurhut). Deze is intern gebouwd bij Gouwerok en zaterdag na aankomst direct gemonteerd op het superjacht. De jachtwerf had hiervoor twee kranen klaar staan en natuurlijk diverse medewerkers.

Er moest flink doorgewerkt worden, want er was harde wind op komst. En het is gelukt, aan het einde van de middag was het superjacht voorzien van een prachtig, passend dekhuis en kon het casco versleept worden naar ‘buurman’ Koninklijke De Vries, waar de komende maanden gewerkt wordt aan het omtoveren tot een blinkend luxe jacht.