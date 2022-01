Decemberkalender: 3.350 euro voor Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – Net als vorig jaar is de Decemberkalender Aalsmeer weer een groot succes gebleken. Met deze actie voor de lokale Voedselbank is in totaal 3.350 euro opgehaald, een geweldig bedrag dat goed besteed gaat worden. De komende weken worden er bij lokale winkeliers kaas, vlees en groente ingekocht. Dit verse voedsel is bedoeld voor de bijna dertig gezinnen in Aalsmeer en Kudelstaart die wekelijks afhankelijk zijn van de Voedselbank. Een welkome aanvulling op de bestaande pakketten. Iedereen die meegedaan heeft aan deze actie: Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Shoptegoed

Ondernemers in beeld brengen, lokaal ondernemen in de spotlight zetten en daarnaast iets extra’s doen voor de gezinnen die in de situatie zitten dat ze gebruik moeten maken van de Voedselbank. Met deze doelen ging 1 december de actie Decemberkalender van start. Iedere decemberdag gaf een andere lokale ondernemer een dagprijs weg aan een gelukkige winnaar of winnares die voor die bepaalde dag een lootje had gekocht. Een lot kostte 5 euro. Daarvan gaat 4 euro rechtstreeks naar de Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart. Met de overige euro worden de gemaakte kosten gedekt. Naast de 31 dagprijzen werd er ook een hoofdprijs weggegeven. Een shoptegoed bon ter waarde van 400 euro werd afgelopen maandag door Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum weggegeven aan een zeer gelukkige winnares. Alle trekkingen en dagprijzen zijn te zien op de socials van Popup Aalsmeer.

Mooie dagprijzen en acties

De initiatiefnemers, Kirsten Verhoef, Dorine Pronk, Jesse Lafeber, Davey van Putten en Jeroen Mäkel, kijken terug op een geslaagde decembermaand, waarbij ze veel ondernemers hebben kunnen spreken in deze voor sommigen lastige tijden; mensen gelukkig hebben gemaakt met mooie dagprijzen; en bovenal veel geld hebben opgehaald voor de Voedselbank. De actie van Eddy Kool, Raymond van der Bilt en Ingrid Kranenburg die kledingpakketten en kinderschoenen weggaven aan alle basisschoolkinderen die verbonden zijn met de Voedselbank en de bloemenactie van Desiree Groeneveld laten zien waar Aalsmeerders en Kudelstaarters toe in staat zijn. De initiatiefnemers waren hier ook best wel stil van en zijn super trots dat hun actie dit heeft bewerkstelligd. Einde van dit jaar komt de Decemberkalender Aalsmeer zeker terug!

Foto: De initiatiefnemers van de Decemberkalender, van links naar rechts: Jeroen Mäkel, Dorine Pronk, Joany Mets, Kirsten Verhoef en Max van der Heiden.