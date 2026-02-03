De Zonnebloemfiets zoekt stalling rolstoelfietsen

Uithoorn – Even naar de stad, een terrasje pikken, een rondje natuur of gewoon even lekker eropuit. Veel mensen pakken hiervoor de fiets. Maar voor mensen met een lichamelijke beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft al geruime tijd ook voor minder mobiele doelgroepen een oplossing in Uithoorn, namelijk een elektrische rolstoelfiets.

Voor twee van deze rolstoelfietsen is De Zonnebloem naar een ruimte om ze te stallen. Dit kan een garage zijn met elektriciteit nodig of een andere open ruimte. Belangrijk is wel ze droog staan en dat het afsluitbaar is of afgesloten wordt. Bij een bedrijf zou dat ook kunnen.

De Zonnebloemfiets is een elektrische rolstoelfiets, waarmee vrijwilligers samen met gasten op pad gaan. Meestal voor een rondje door de polders in de buurt. De speciaal ontwikkelde fietsen zijn extra stevig om het gewicht van iemand in een rolstoel te kunnen dragen zonder instabiel te worden. De rolstoelgebruiker kan bij dit model in de rolstoel blijven zitten. Vrijwel elke handbewogen rolstoel kan eenvoudig het kantelbare plateau oprijden en worden vastgezet. De maximale afmeting van de rolstoel is 90 x 70 cm.

Meer informatie: zonnebloem.uithoorn@gmail.com.

Wie heeft ruimte voor deze rolstoelfiets? Foto: aangeleverd.